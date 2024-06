OSVETA HAZBOLAHA?! Izrael napadnut sa preko 160 raketa - Sumnja se da je uzrok SMRT visokog komandanta!

Ukupno je od jutros iz Libana na sever Izraela lansirano oko 160 raketa.

Najmanje 70 raketa lansirano je danas iz Libana na oblast planine Meron na severu Izraela, saopštile su izraelske snage.

Za sada nema izveštaja o povređenima.

Snimak objavljen na društvenim mrežama pokazuje dejstvovanje Gvozdene kupole i obaranje projektila, ali i kako nekoliko projektila pogađa oblast Merona.

Footage posted to social media shows several Iron Dome interceptions and rocket impacts in the Mount Meron area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/nn7q7tQKUI