U Kragujevcu grad veličine oraha naneo veliku štetu! Više od 200 raketa ispaljeno sa protivgradnih stanica

Više od 200 raketa ispaljeno je na gradonosne oblake sa protivgradnih stanica na području Kragujevca, gde su obilne padavine i jak grad veličine oraha napravili štetu na seoskom području, javljaju danas lokalni mediji.

Radarski centri Bešnjaja i Bukulja delovali su sa svojih protivgradnih stanica u gradonosne oblake tokom jučerašnjeg popodneva, kada je nevreme zahvatilo i druge delove Srbije.

Sva mehanizacija gradskih javno-komunalnih preduzeća odmah je bila na terenu, a ekipe JKP "Vodovod i kanalizacija" imale su 27 intervencija, jer je zbog velike količine vode koja je pala u jako kratkom periodu došlo do izlivanja kišne kanalizacije u nižim delovima grada.

Problema sa vodosnabdevanjem i snabdevanjem električnom energijom nije bilo.

Uprava za vanredne situacije Kragujevac zajedno sa pripadnicima javno - komunalnih preduzeća zbog ranijih upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda četiri dana bila je u stanju pripravnosti.

Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije Kragujevac, prenosi Info KG.

Šta je grad?

Grad je meteorološka pojava koja se karakteriše padavinama u obliku kuglica leda koje nastaju unutar snažnih oluja sa grmljavinom. Ova vrsta padavina može imati značajan uticaj na poljoprivredu, infrastrukturu i svakodnevni život. Grad nastaje u kumulonimbusnim oblacima, koji su poznati po svojim vertikalnim razvojem i povezani su sa olujama. Unutar olujnih oblaka, snažne uzlazne struje podižu kapljice vode do visina gde je temperatura ispod tačke smrzavanja. Formiranje leda: Kapljice vode se smrzavaju formirajući sitne ledene kuglice, poznate kao embrioni grada. Ove kuglice potom putuju kroz oblake, nailazeći na superohlađene kapljice vode koje se smrzavaju na njihovoj površini. Svako putovanje kroz oblak dodaje novi sloj leda kuglicama. Kada kuglice leda postanu preteške da ih uzlazne struje zadrže u oblaku, one padaju na tlo kao grad. Grad može varirati u veličini, od sitnih kuglica prečnika nekoliko milimetara do krupnih komada leda veličine lopte za golf ili veće. Veličina grada zavisi od jačine uzlaznih struja unutar oblaka i dužine vremena koje kuglice leda provode unutar oblaka.