SARA JE ČUVALA VIŠE OD 100 PACOVA U KUĆI: Zbog nesvakidašnjih ljubimaca je završila u zatvoru

Engleskinja Sara Džordan osuđena je na četiri nedelje zatvora i 18 meseci uslovne kazne, jer je kao kućne ljubimce čuvala više od 100 pacova u prljavoj i pretrpanoj prostoriji.

Džordan je pustila pacove da se nekontrolisano razmnožavaju u njenoj kući u Lankaširu, saopštila je dobrotvorna organizacija Kraljevsko društvo za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA), a preneo danas Bi-Bi-Si na srpskom.

U njenoj kući je pronađeno 38 glodara koji su slobodno trčali po kući i još 74 u kavezima, a u vazduhu se "toliko intenzivno osećao smrad amonijaka da nije moglo da se diše".

RSPCA je saopštila da je nekoliko pacova kijalo i imalo respiratorne probleme, a tri glodara su izgubila krzno i po telu imala kraste, jednom je nedostajalo pola repa.

A woman has been banned from keeping pets for 15 years after more than 100 pet rats were found living in dirty and overcrowded conditions in her home.https://t.co/2b5ePcB9kY