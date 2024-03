OVAJ DEČAK JE HEROJ RUSIJE: Spasio više od 100 ljudi od pokolja u Krokus siti holu u Moskvi (VIDEO)

Islam Halilov (15) proglašen je herojem jer je spasio više od 100 ljudi u napadu u Moskvi, a tu se zadesio jer je došao na posao i to na pola radnog vremena u garderobi.

Hrabri dečak je ostao miran, uprkos tome što mu se pred očima vodila prava krvava bitka, i vodio je prestravljene ljude koji su bežali od naoružanih ljudi do izlaza za slučaj nužde, spasavajući desetine života.

On je jasno stavljao do znanja ljudima kuda da se kreću kako bi stigli na bezbedno mesto.

"U početku smo čuli neke čudne zvukove na prvom spratu. Mislili smo da je možda došla neka bučna grupa", objašnjava Islam.

Onda je video kako ljudi počinju da beže u strahu. Video je čoveka kako pucaju ispred njega - i znao je da mora da pobegne i pomogne drugima.

"Shvatio sam da ću, ako ne reagujem, izgubiti svoj život i živote mnogih ljudi. Iskreno, bilo je veoma zastrašujuće", dodao je.

Vikao je i davao znak uplašenim i uspaničenim ljudima da ga prate.

