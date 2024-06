MAJKA PRONAĐENA MRTVA, ĆERKICE NESTALE - Policija na nogama, otkriveni stravični detalji zločina (FOTO+VIDEO)

Dvoje male dece nestalo je u Luizijani nakon što je njihova majka pronađena brutalno ubijena u svom domu u u četvrtak rano ujutro.

Državna policija je raspisala hitnu potragu za dve nestale sestre, šestogodišnju Dželi i četvorogodišnju Erin, nakon njihovog nestanka, a veruje se da su otete.

Kali Brinet (35) čiji ne nestanak bio prijavljen 24 sata i na kraju je pronađena mrtva u svojoj kući u četvrtak rano ujutru. Njeno telo pronašao je otac u njenoj na podu spavaće sobe, saopštila je policija i dodala da postoji razlog da se veruje da su deca trenutno u opasnosti.

BREAKING TPSO say Callie Brunett was found dead in her home this morning. Her two kids Jalie (age 6) and Erin (age 4) are missing. Callie’s car is also missing, she drives a black 2012 Chrysler 200 with Louisiana license plate 859GML. Call 911 if you know anything! @WWLTV pic.twitter.com/OIBvHCdTC4