UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Majka četvoro dece PRONAĐENA MRTVA U STOMAKU PITONA: Od prizora vam neće biti dobro

Potraga za Faridom (45), majkom četvoro dece čiji nestanak je prijavljen u četvrtak, okončana je tragično - pronađena je mrtva u telu petometarskog pitona, saopštio je danas lokalni indonežanski zvaničnik, javlja Protothema.

Faridin muž, star 45 godina, i stanovnici sela Kalebang u provinciji Južni Sulavesi, juče su otkrili njeno telo unutar pitona, koji je bio dug oko pet metara. Majka četvoro dece nestala je u četvrtak uveče, a potraga za njom je odmah pokrenuta, rekao je za AFP šef sela Svardi Rosi.

Stanovnici su pretražili područje i ubrzo primetili "pitona sa velikim stomakom", rekao je Rosi.

"Odlučili su da otvore stomak i tada se pojavila ženina glava", rekao je on.

