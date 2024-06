ZLOČIN U AMERICI POSTAO JOŠ UŽASNIJI - Nakon tela majke, pronađeno i telo ćerke! Uhapšen osumnjičeni! OVO su najnoviji detalji (FOTO)

Policija u Džeksonu, Misisipi, uhapsila je Danijela Kalihana u četvrtak uveče. Hapšenje je usledilo nakon otkrivanja tela četvorogodišnje Erin Brunet ubrzo nakon što je Kalihan priveden. Vlasti su objavile da tragaju za mogućim saučesnikom.

Šef policije Džeksona Džozef Vejd osumnjičenog je nazvao kukavicom. Šef Vejd je izjavio da je Kalihan ubio 35-godišnju Keli Brunet i njenu ćerku Erin, piše fox8live.com.

Američki maršali otkrili su Erinino telo u šumovitoj oblasti u Južnom Džeksonu, tri sata severno od početnog mesta zločina u Lorandžeru u Luizijani, gde je pronađeno telo Keli Barnet.

BREAKING UPDATE: The Tangipahoa Parish Sheriff’s Office reported the recovery of 4-year-old Erin Brunett’s body. Her 6-year-old sister, Jalie Brunett, was found alive and well. The suspect was arrested in Jackson, Mississippi. https://t.co/cL58XGnUkZ pic.twitter.com/A2xrYvfeXr — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) 13. јун 2024.

- Čak je i za moje oficire traumatično da ovo vide - rekao je šef Vejd - Nismo danas došli na posao da bismo ovo videli. On je dodao da je tehnologija, uključujući čitač registarskih tablica, odigrala ključnu ulogu u lociranju automobila i nestale dece.

Šef Vejd je tu scenu opisao kao „užasnu” i „tragičnu”.

Ne želite to da vidite. Kao šef policije, ne želite to da vidite. Kao otac, da vidim ovu bebu na zemlji koja je izgubila život. Ovo je nevino četvorogodišnje dete koje više nije među nama zbog postupaka kukavice. Kukavica koja je oduzela ovo dete svojoj porodici, koja je navodno ubila njihovu majku i dovela ovu decu u Džekson, Misisipi, i oduzela život ovom detetu.

U Lorandžeru, otac Kali Brunet je pronašao nju ubijenu, a njene dve ćerke nestale.

Istraga je brzo eskalirala na potragu za nestalom decom. Jedna od devojčica pronađena je povređena, ali živa u automobilu blizu mesta gde je pronađeno Erinino telo.

Murder suspect Daniel Callihan taken into custody in Jackson Mississippi.

Accused of murdering 35-year-old Callie Brunett in Loranger Louisiana, then kidnapping her 2 children Jalie & Erin Brunett.

Erin found murdered in woods. Jalie found alive.

WATCH 👇https://t.co/xzwoAB5iiO pic.twitter.com/OwSydzTmAT — JLR© (@JLRINVESTIGATES) 14. јун 2024.

Odvedena je u bolnicu u Džeksonu, zbog čega je bila potrebna duga vožnja da baka i deda devojčicu pokupe.

Šef Vejd je napomenuo da istraga uključuje više agencija.

- Ova osoba je koristila ovu lokaciju za promet i otmicu dece. Želimo da osiguramo da on i svi drugi umešani budu krivično gonjeni za ovo delo - naveo je on. On je uverio da će mesto zločina biti detaljno istraženo.

BREAKING TPSO say Callie Brunett was found dead in her home this morning. Her two kids Jalie (age 6) and Erin (age 4) are missing. Callie’s car is also missing, she drives a black 2012 Chrysler 200 with Louisiana license plate 859GML. Call 911 if you know anything! @WWLTV pic.twitter.com/OIBvHCdTC4 — Eleanor Tabone (@EleanorTabone) 13. јун 2024.

Šef Vejd je pozvao javnost da pomogne porodici dok nastavljaju da istražuju motive ovih zločina.

Autor: Marija Radić