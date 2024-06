Da li EU opet puca sebi u nogu? Sad se uključuje u američki trgovinski rat protiv Kine

Evropska unija uvodi carine na uvoz kineskih električnih automobila jer u potpunosti sledi politiku SAD kojima odgovara trgovinski rat protiv Kine, iako će zbog toga Brisel snositi teške ekonomske posledice, smatra analitičar Branko Pavlović.

Amerika je uvela stopostotnu carinu na kineske električne automobile, a Brisel je rešio da uvede različite stope carina zavisno od modela i proizvođača automobila, kaže Pavlović za Sputnjik.

„Brisel je do sada imao carinu od deset odsto a sada ih povećava, i za neke vrste automobila bi ta carina trebalo da bude 48 odsto. To je apsolutno praćenje politike Amerike koja želi ekonomski rat protiv Kine, a zašto Brisel to radi, to je nepoznato budući da će samim tim naneti sebi veću štetu.

Ostaje da vidimo kako će reagovati velike države EU, pre svega Nemačka, Francuska i Italija u pogledu takvog poteza Brisela, jer će odgovor Kine sigurno uslediti.“

Odgovor Pekinga zaboleće Brisel

Odgovor Kine neće biti ishitren, niti će u početku biti masivan, ali će Kina sasvim sigurno odgovoriti na dva načina, dodaje Pavlović.

„Pokrenuće postupke pred Svetskom trgovinskom organizacijom jer su te carine u stvari mere protekcionizma koje nisu dozvoljene po pravilima STO. A drugo, uvešće kontramere u onim granama u kojima EU značajnije izvozi u Kinu. A to je pre svega prerađivačka i prehrambena industrija. Koliko vidim, razmišljaju i o carinjenju uvoza svinja iz EU. Tako da će te mere biti lagano uvođene jedna za drugom kako se taj sukob bude razvijao, ali ostaje da vidimo koliko će EU moći da izdrži na tom putu i šta će uopšte dalje da se događa u tom zapadnom svetu.“

Kineski električni automobili sve konkuretniji

Kinezi su razvili električne automobile koji su više nego konkurentni evropskim i drugim proizvođačima i to je ono što brine čitav zapadni svet koji nema odgovor na tako nešto, kaže novinar Branko Žujović, dobitnik kineske nagrade za izveštavanje o inicijativi Pojas i put.

Slično kao i kad se svojevremeno tvrdilo da Kinezi neće razviti dobre mobilne telefone, „Huavej“ i ostali kineski proizvođači su to za svega nekoliko godina demantovali, a sada se nešto slično dešava u automobilskoj industriji, podseća Žujović.

Iako je sukob sa EU jedna od poslednjih stvari koju Peking priželjkuje, Kina će biti prinuđena da odgovori i to tamo gde će EU najviše zaboleti i već je naložila antidampinšku istragu zbog uvoza svinjskog mesa iz EU, ističe Žujović.

„Činjenica da je EU pribegla protekcionizmu i da pokušava da svoje tržište zaštiti od konkurencije, zapravo više govori o EU nego o bilo kome drugom. Mislim da EU čini veliku grešku zbog toga što pokušava na taj način ide u sukob sa Kinom. Kina je sve važniji partner EU i taj pokušaj da se protekcionističkim merama a ne dogovorom ili saradnjom izađe pred ekspanziju kineskih električnih automobila je najpogrešnija stvar koju EU može da učini.“

Kina dobija na svim tržištima

Pavlović dodaje da proizvodnja električnih automobila u Kini svojom solventnošću ugrožava evropsku, ali se carine ne mogu uvoditi zato što nečija privreda nije konkurentna, nego samo u slučaju kad neko napada tržište proizvodima koristeći dampinške mere.

„A to, naravno, nije slučaj jer su kineski automobili konkurentniji od evropskih i na kineskom tržištu. Ako pogledate strukturu prodaje električnih automobila na kineskom tržištu gde evropski proizvođači imaju svoje fabrike automobila, uključujuči i 'Teslu', videćete da ih oni dobijaju i na tom tržištu, pošto su konkurentniji“, zaključio je Pavlović.

Kina je izrazila snažno nezadovoljstvo i protivi se planu Evropske unije da uvede privremene carine na uvoz kineskih električnih vozila, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine, napominjući da je EU tim potezom ignorisala činjenice i pravila Svetske trgovinske organizacije (STO), politizujući ekonomska i trgovinska pitanja.

„Kina apeluje na EU da odmah ispravi svoje loše poteze, primeni važne konsenzuse postignute tokom nedavnog trilateralnog sastanka Kina-Francuska-EU i rešava ekonomske i trgovinske nesuglasice kroz dijalog“, naveo je portparol ministarstva trgovine.

On je rekao da će Kina preduzeti sve neophodne mere da odbrani legitimna prava i interese kineskih preduzeća.

Autor: Dalibor Stankov