Izabran naslednik Stoltenberga: Mark Rute će biti novi generalni sekretar NATO!

Klaus Johanis, rumunski predsednik, povukao se iz trke za novog generalnog sekretara NATO, otvarajući put holandskom premijeru Marku Ruteu – koji se dugo smatrao favoritom za tu funkciju – da formalno dobije tu funkciju.

Podsetimo, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg juče je prvi put podržao holandskog premijera Rutea kao kandidata za novog generalnog sekretara NATO, opisujući ga kao "vrlo jakog kandidata".

❕ BREAKING: Mark Rutte will be the next NATO secretary-general



Source| (Politico) pic.twitter.com/S4bakgMkta