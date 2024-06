MONSTRUM BOMBA! Tri zgrade bukvalno nestanu sa lica zemlje! Na Zapadu šokirani ruskim oružjem FAB-3000 (VIDEO)

Na Zapadu nisu mogli da veruju da postoji tako masivna bomba kao što je FAB-3000 koju su ruske snage nedavno upotrebile u Ukrajini, ocenjuje nemački novinar Julijan Repke u reportaži za „Bild“.

Pokazujući snimke udara projektila u zoni specijalne operacije, čija su meta bili ukrajinski vojni objekti, Repke je konstatovao da, nakon što se dim raziđe, tri zgrade bukvalno nestanu sa lica zemlje „kao da nikada nisu postojale“.

„FAB-3000 je takva bomba da se dugo nije moglo zamisliti da postoji, jer je reč o bombi koja je teža od 'folksvagen' minibusa“, piše novinar.

On navodi da bomba sadrži 1,2 tone eksploziva, ima veliki radijus razaranja i nanosi ogromnu štetu.

U četvrtak, 20. juna, saopšteno je da je ruska vojska prvi put upotrebila bombu FAB-3000 u zoni specijalne operacije. Kako je saopšteno, napad je izveden na privremeni položaj ukrajinske vojske u mestu Lipci u Harkovskoj oblasti.

Masovna proizvodnja avionskih bombi FAB-3000 pokrenuta je u Rusiji u martu ove godine. Nakon eksplozije se formira se krater prečnika od oko 30 metara i dubine od oko 15 metara.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije u zoni specijalne vojne operacije koriste avionske bombe, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju. Tako su vojni avioni dobili mogućnost da izvode napade na utvrđenja ukrajinske vojske bez izlaganja vatri protivraketnih sistema protivnika.

