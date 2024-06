Identifikovana dvojica terorista! Oni su otpočeli masakr u Mahačkali!

Mediji javljaju da su teroristi koji su izvršili napad u Mahačkali identifikovani, a reč je o Osmanu i Adilu Omarovu.

U napadu na Mahačkalu učestvovala su dva sina šefa Sergokalinskog regiona Dagestana Magomeda Omarova: Osman i Adil Omarov.

Njihov otac je i sam bivši policajac. On je podneo ostavku, a pre par minuta je i priveden.

