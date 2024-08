FBI upao u kuću Skota Ritera, zaplenjen mu je pasoš kada je pokušao da odleti u Rusiju

FBI i državna policija izvršili su raciju u kući bivšeg američkog vojnog obaveštajca Skota Ritera u državi Njujork, javljaju lokalni mediji.

"Zvaničnici FBI-a su trenutno u kući u Daver Drajvu u Delmaru i sprovode aktivnosti povezane sa tekućom federalnom istragom. Prema imovinskim podacima, kuća pripada bivšem obaveštajnom službeniku USMC-a i inspektoru za oružje Ujedinjenih nacija Vilijamu Skotu Riteru mlađem", javljaju američki mediji.

🇺🇸 FBI raids former UN weapons inspector Scott Ritter's New York home



What’s the reason? pic.twitter.com/sDu3myfiYJ