Nosi tri kilograma metala: Na polnom organu imam 3.500 pirsinga i želim još!

Elejn, koja godinama živi u Edinburgu je uveliko u Ginisovoj knjizi rekorda, što nije ni čudo budući da na svom telu, bukvalno od glave do pete ima oko tri kilograma metala. A najšokantnije zvuči podatak da ona ima 3.500 pirsinga... u svojoj vagini.

Elejn kaže da je njen cilj cifra od 20.000 pirsinga. Tokom nedavnog gostovanja u emisiji "This Morning" Elejn je zaprepastila voditelje kada je otkrila da u vagini ima 3.500 pirsinga, kao i da je morala da ide u Ameriku kako bi ih uradila, budući da u Velikoj Britaniji to nisu želeli da rade.

Na pitanje da li je nekada imala problema sa infekcijom, Dejvidsonova je odgovorila:

- Ne, morate da budete ekstremno pažljivi ili će se oni inficirati. Koristim sirće i imam sjajnu doktorku koja je sjajna i puna razumevanja.



- Što se reakcija ljudi tiče, neki su oduševljeni, drugima se ne sviđa, ali ja sam već navikla i na dobre i loše komentare. Sa pirsinzima sam počela kao veoma mlada i uvek sam želela da budem u Ginisovoj knjizi rekorda, to je bio moj san i moja strast. Kada sam napokon upoznala ljkude iz Ginisove knjige rekorda, to mi je bio jedan od najboljih dana u životu - priznaje Elejn i dodaje da pirsinzi više uopšte nisu bolni za nju, kao da sada može i sama to da radi, navodi Daily Mail.



Inače, Elejn je lokalni heroj u Edinburgu, i osim što obožava pirsinge, spava na krevetu od eksera, hoda kroz vatru i staklo, a osim toga ima i crni pojas u džudou koji je dobila dok je živela u Japanu.

Autor: Dubravka Bošković