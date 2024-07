Šok u Nemačkoj! Od 1. jula uveli drastičnu promenu, građani upozoreni!

U Nemačkoj je od 1. jula počela naplata putarine kamionima! Sva vozila nosivosti 3,5 tone i više moraće da plaćaju koriščenje državnih puteva, od magistrala do auoputeva, što predstavlja neprijatno iznenađenje za firme i privatna lica, pošto su autoputevi u ovoz zemlji uvek bili besplatni.

Cene idu od 15 do 24 centa po kilometru, zavisi od težine kamiona - i to ako je Euro 6 motor, dok za niži Euro standard cena ide i do 52 centa po kilometru.



To je slučaj kod kamiona sa Euro 1 motorom, dok, recimo, kamon sa Euro 4 motorom težine 18 tona, sa četiri osovine, plaća 38,8 centi po kilometru.



Nemačka Drumska transportna zadruga (SVG), upozorila je na svom sajtu vozače na ove promene.



Podsetimo, Bundestag je u oktobru prošle godine usvojio izmene zakona o putarinama kojima se od decembra uvodi dodatni porez na CO2, a od jula ove godine tu obavezu uvodi i za laka teretna vozila nosivosti veće od 3,5 tone.



Do sada su porez plaćala samo vozila čija je nosivost veća od 7,5 tona.

Autor: Snežana Milovanov