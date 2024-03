VESIĆ: Nova terminalna zgrada niškog aerodroma od 1. jula u funkciji (FOTO)

Nova terminalna zgrada aerodroma “Konstantin Veliki” u Nišu biće u funkciji od 1. jula, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je to rekao prilikom potpisivanja komercijalnog ugovora za faznu izgradnju i rekonstrukciju interne saobraćajne infrastrukture i pratećih hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija u okviru kompleksa niškog aerodroma.

Ugovor su potpisali ministar Vesić, vršilac dužnosti direktora “Aerodromi Srbija” Mihajlo Zdravković i predsednik China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Zhuang Yong.

Vesić je rekao da u Srbiji posluje mnogo kineskih kompanija među kojima je jedna od najboljih kompanija “Shandong”.

“Siguran sam da će ta kompanija uraditi ono što smo se dogovorili, a to je da će odavde putnici krenuti 1. jula ove godine jer kada se sa kompanijom ‘Shandong’ nešto dogovorim to tako i bude tako da sam apsolutno siguran i to je moje obećanje, da ćemo čitav ovaj posao završiti 1. jula i da će tada ova nova zgrada, gde će u međuvremenu biti uneta oprema vredna više od 600 miliona dinara, plus dodatni radovi vredni više od 16 miliona evra, biti u funkciji”, rekao je Vesić.

Zahvalio je kompaniji “Shandong” što veoma vodi računa o tome da bude korisna društvenoj zajednici u kojoj posluje i podsetio da je ta kompanija već poslala deset studentkinja i studenata građevinarstva iz Beograda na praksu u Kinu, a da sada šalje još deset iz Novog Sada. Ministar je zamolio predsednija kompanije Šandong da deset studentkinja i studenata gradjevine iz Niša dobiju priliku da u Kini posete gradilišta ove kompanije koja gradi brze pruge, auto-puteve, solarna polja, luke i brane.

“Ova zgrada će biti otvorena 1. jula. U nju je uloženo više od deset miliona evra, a u međuvremenu je naručena oprema koja će stići već u maju, pre ugovorenog roka”, rekao je Vesić.

Kako je dodao, uređenje oko 54.000 kvadratnih metara prostora na površini od oko 80.000 kvadrata, sa pristupnim saobraćajnicama koštaće više od 16 miliona evra.

“Radićemo narednih godina novu zgradu na mestu stare, kao i rekonstrukciju poletno-sletne piste. Prilikom radova na železničkoj obilaznici oko Niša oslobodićemo prostor za još oko 300 metara da se pista produži. Takođe, čekaju nas i radovi na novom tornju tako da ćemo nastaviti sa investicijama u niški aerodrom”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je prošle godine niški aerodrom imao 488.312 putnika što je rekord u istoriji tog aerodroma, a da se očekuje da će ih u budućnosti biti još više.

“Sa ‘Er Srbijom’ razgovaram o tome da se još neke linije otvore iz Niša i na tome ću raditi u nardnom peripodu tako da ćemo ovde imati sve više i više putnika”, rekao je Vesić.

Naveo je da je ovo samo jedan od projekata koji se rade u Nišu i najavio da će 5. aprila biti otvoren tender za izgradnju železničke obilaznice oko Niša za šta novac obezbeđuje iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Srbije te da će biti učinjeno sve da do početka juna počnu radovi.

Kako je dodao, vrednost projekta je 150 miliona evra, a trajaće tačno 1.000 dana od trenutka kada počnu.

“Pored toga, nesmetano se izvode radovi na pruzi Niš Brestovac dužine 23 kilometara i nedavno smo izdali građevinasku dozvolu za novih 12,5 kilometra rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad”, rekao je Vesić.

Između ostalog, podsetio je da je sa Vladom Severne Makedonije potpisan ugovor o zajedničkom projektovanju i izgradnji pruge Niš-Skoplje.

Vršilac dužnosti direktora “Aerodromi Srbija” Mihajlo Zdravković podsetio je da je kada je položen kamen temeljac za izgradnju terminalne zgrade nisskog aerodroma rekao da san o izgradnji nove terminalne zgrade postaje java i da tu ne sme da se stane, te dodao da se nije stalo pre svega zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, vladi i nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zdravković je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora i početka radova na izgradnji interne saobraćajne infrastrukture na aerodomu “Konstantin Veliki” i naveo da ugovor podrazumeva izgradnju 1.976 metara internih saobraćajanica i ukupno uređenje 53.900 kvadratnih metara prostora na površini od oko 80.000 kvadrata.

“Nove površine za parkiranje vozila za putnike biće kapaciteta 580 vozila, dok danas taj broj iznosi 173. Imaćemo i pet električnih punjača za vozila. Na robno-carinskom terminalu, gde ostvarujemo značajan deo prihoda, danas je moguće istovremeno parkirati 49 kamiona, a posle izgradnje novog parkinga taj broj će iznostiti 103”, rekao je Zdravković.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski rekla je da je ovo važan dan za Niš i taj deo naše zemlje.

“Ovim pokazujemo da je odluka odbornika Skupštine grada Niša bila odlična, kada je odlučeno da niški aerodrom preuzme država i rukovodi njime jer ova sredstva koja Vlada Srbije ulaže u naš aerodrom su nezamisliva za naš budžet”, rekla je ona.

Istakla je da je više od deset miliona evra uloženo u rekonstrukciju zgrade terminala.

“Dobićemo novu, modernu zgradu poput onih u evropskim gradovima i ono što je najvažnije, imaćemo veći broj putnika. Već prošle godine oborili smo rekord iz 2019. godine i verujem da ćemo imati više i putnika i turista koji, zahvaljujući letovima do Niša, dolaze mu naš grad”, rekla je Sotirovski.

Podsetila je da je niški aerodrom, zahvaljujući državi, dobio i sedam subvencionisanih letova “Er Srbije”.

“Avio kompanije lete iz našeg grada, to je nama prozor u svet jer se omogućava dolazak pre svega novih investitora što je nama posebno važno jer zahvaljujući ovim radovima i budućem uređenju saobraćajnica unutar samog ovog kompleksa dobijamo mogućnost da povećavamo BDP u našoj državi, zapošljavamo radnike, smanjujemo nezaposlenost i podižemo životni standars Nišlija i ljudi koji žive u ovom delu Srbije”, rekla je Sotirovski.

Generalni direktor SDHS group Sun Fuchun rekao je da je od 2011. godine, kada je ta kompanija ušla na srpsko tržište, uz pomoć i podršku Vlade Srbije, a pod rukovodstvom kineske ambasade u Srbiji relizovan niz projekata u oblasti infrastrukture, autoputeva, železnice, visoke gradnje i drugih projekata.

“Današnje potpisivanje ugovora i početak novog projekta dobar je pokazatelj za SDHS group i Vladu Srbije da će ovakvim vidom saradnje u budućnosti pružati obostranu podršku i ostvarivati dobre rezultate na narednim projektima”, rekao je Fuchun.