Vesić: Nastavljamo sa izgradnjom i modernizacijom niškog aerodroma, ulažemo preko 140 miliona evra

Memorandum o razumevanju o implementaciji projekta o izgradnji i modernizaciji aerodroma “Konstantin Veliki” u Nišu potpisan je danas čime će ulaganja u taj aerodrom biti nastavljena, a prema rečima ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića u ovoj fazi biće uloženo više od 140 miliona evra čime će niški aerodrom biti potpuno funkcionalan.

Memorandum su potpisali ministar Vesić i glavni inženjer u kompaniji “China Shandong International” Džang Đijenčao, u prisustvu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Jelene Žarić Kovačević, ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i v.d. direktora “Aerodromi Srbija” Mihajla Zdravkovića.

Vesić je rekao da je veoma srećan što se u ovoj godini već drugi put potpisuje memorandum o nastavku izgradnje niškog aerodroma i podsetio da je pre skoro devet meseci sa “Šandongom” potpisan ugovor o tome da se završe parkinzi i kompletan pristup novoj zgradi terminala na niškom aerodromu.

“Tada je bilo sumnje i govorili su nam da to radimo zbog kampanje, ali smo to završili u roku i stavili u funkciju novu terminalnu zgradu pre početka letnje sezone što je bilo veoma važno za one koji lete sa ovog aerodroma”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je tada uloženo više od 30 miliona evra u aerodrom i da se to pokazalo veoma značajnim jer je Niš dobio veoma funkcionalan aerodrom, onakav kakav zaslužuje.

Sada se, dodao je, ulazi u drugu fazu radova u koju će, kako ističe, biti uložiti više od 140 miliona evra čime će niški aerodrom biti potpuno funkcionalan.

Ta investicija ima nekoliko delova, rekao je Vesić i naveo da prvi podrazumeva sanaciju poletno-sletne staze koja nije rađena od kada je aerodrom napravljen, drugi proširenje platforme koja je veza između terminalne zgrade i platforme za parkiranje aviona, zatim izgradnja rulne staze, rušenje stare zgrade i izgradnja novog dela, kao i izgradnja novog tornja.

“Za neke od ovih projekata već imamo građevinaske dozvole kao što je poletno-sletna staza, rulna staza, toranj, za neke ćemo dozvolu dobiti veoma brzo, ali u svakom slučaju izgradnja može da počne zaista brzo”, rekao je Vesić.

Zahvalio je ambasadoru Kine i prijateljima iz kompanije “Šandong” na tome što imaju razumevanja za Srbiju.

“Kao što znate, misija MMF-a je trenutno u Srbiji i mi imamo jasno definisanu mogućnost javnog duga, toga se držimo i upravo zato smo dobili veći kreditni investicioni rejting i imamo stabilnu ekonomiju. Pošto je predsednik rekao da ćemo za neke projekte morati da pomerimo rokove kako bismo bili u okviru tog javnog duga, nama su naši kineski prijatelji izašli u susret i oni će potpuno naredne tri godine o svom trošku finansirati kompletnu izgradnju aerodroma, a novac počinjemo da vraćamo tek od 2027. godine”, rekao je Vesić.

Naveo je da je ovo samo jedna od investicija Vlade Srbije u Nišu i podsetio da se trenutno radi železnička obilaznica oko Niša čija je vrednost 153 miliona evra, da se rekonstruiše pruga Niš-Dimitrovgrad, zatim pruga Niš-Brestovac koja će biti završena najkasnije u januaru ili februaru sledeće godine, a da će sigurno do kraja iduće godine početi izgradnja brze pruge između Beograda i Niša, koja će koštati dve milijarde i 750 miliona evra.

Sve to, istakao je, pokazuje koliko Vlada Srbije vodi računa o građanima Niša i ulaže u taj grad, uz fabrike koje su tu otvorene i koje će tek biti otvorene.

Vesić veruje da je budućnost Niša ne samo putnički, već i kargo saobraćaj.

“To je veoma važno i sada ćemo moći da razvijamo i tu vrstu saobraćaja jer imamo više mesta za parkiranje kamiona i aviona”, rekao je Vesić.

Naveo je da je 2012. godine na niškom aerodromu bilo 27.426 putnika, dok je 2023. godine bilo 448.312 putnika.

“Ako želimo da ovde dođu i loukost kompanije, a ‘Er Srbija’ će početi sa još jednim komercijalnijm letom iz Niša veoma brzo, očekujemo da ćemo onda imati šta da ponudimo drugim kompanijama i biće još više letova iz Niša”, rekao je Vesić.

Naveo je da će Srbiju ove godine posetiti između 145.000 i 155.000 kineskih turista, dok smo ih pre 2012. godine imali od 5.000 do 10.000 na godišnjem nivou.

“Taj trend će rasti jer imamo sve više direktnih avio linija sa Narodnom Republikom Kinom. Već imamo liniju za Tjenđin što je predgrađe Pekinga, nedavno smo otvorili liniju za Guangdžou što je najbogatija kineska provincija i počećemo da letimo i za Šangaj”, rekao je Vesić.

“Ako tome dodamo brzu prugu od Beograda do Niša koju će izgraditi jasno je da postoje gradovi na trasi te brze pruge kao što su Jagodina, Paraćin ili Ćurpija kojima je zahvaljujuhci toj pruzi brže da dođu ili da lete iz Niša nego da lete iz Beograda. Takođe, sa Severnom Makedonijom je dogovoreno da će se graditi brza pruga od Brestovca do Skoplja što će omogućiti da imamo putnike koji će dolaziti na niški aerodrom ne samo sa juga Srbije već iz čitavog regiona”, rekao je Vesić.

Zahvalio je svima koji učestvuju u projektu izgradnje i modernizacije niškog aerodroma navodeći da će u narednom periodu uslediti i rešavanje pitanja aerodroma “Morava” u Kraljevu.

“Ako imamo u vidu da 2027. godine očekujemo tri miliona turista samo za EXPO u Srbiji jasno je da svi ti turisti ne mogu da slete na beogradski aerodrom i da će deo njih dolaziti preko Niša jer su takvi kapaciteti aerodroma. Biće mnogo više aviona, letova, čartera, mnogo više potrebe za turistima i jasno je da turisti koji dođu na EXPO ne dolaze samo na jedan dan u Beograd već će u našoj zemlji biti najmanje pet do sedam dana što znači da će videti i Niš i Novi Sad i posetiti mnoga druga mesta”, rekao je Vesić.

Ministar je istakao da se po ovome vidi kako se Srbija razvija.

“U našoj zemlji se grade i putevi i pruge i sve ostalo, ali mislim da su najvažniji pokazatelj tehnološkog iskoraka i modernizacije Srbije brze pruge i izgradnja aerodroma, a Niš ima tu sreću da će imati i brzu prugu i moderan aerodrom”, rekao je Vesić i dodao da se na taj način pokazuje kako Niš postaje pravi regionalni centar.

Još jednom je zahvalio svima koji učestvuju u projektu izgradnje i modernizacije niškog aerodroma.

“Siguran sam da ćemo u narednih mesec dana imati ugovor, radovi mogu da počnu brzo jer za neke delove projekta već imamo građevinske dozvole tako da ćete brzo videti radove i za skoro tri godine kompletno ćemo završiti ovaj projekat koji nije mali i time moći da kažemo da je aerodrom ‘Konstantin Veliki’ možda i najbolje opremljen aerodrom u regionu”, zaključio je Vesić.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević istakla je da je potpisani memorandum veoma važan za budućnost koja čeka i aerodrom "Konstantin Veliki" i Grad Niš, ka kojem kao regionalnom centru stremi oko dva miliona ljudi sa jugoistoka Srbije, te da predstavlja novo poglavlje u razvoju i daljoj modernziciji aerodroma.

Istakla je da su za zemlju i svaku lokalnu samoupravu nove saobraćajnice kičma razvoja i napretka, te da su Vlada Srbije i Ministarstvo na čijem je čelu ministar Vesić prepoznali da je upravo ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu najvažnije jer dovodi investicije, nova radna mesta i veće plate.

"Ovaj događaj ne ilustruje samo dobre odnose Srbije i Kine, već predstavlja mogućnost da izrazimo zahvalnost na pruženoj ruci, pomoći i saradnji sa Kinom", rekla je ministrka Žarić Kovačević.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming istakao je da današnje potpisivanje memoranduma pokazuje koliko poverenje Vlada Srbije ima u kineske kompanije i dokaz je čeličnog prijateljstva dve zemlje.

"Kada se završi projekat modernizacije ovog aerodroma broj putnika će se znatno uvećati", dodao je ambasador.

Izrazio je očekivanje da će svi radovi biti završeni 2027. godine.

"Niš je važan grad, najveći u ovom delu Srbije i postaje sve važnije putničko i kargo čvorište. Svedoci smo da i sve više kineskih turista posećuje Niš. Niški univerzitet je postao deo porodice Instituta 'Konfučije', što će doprineti daljem razvoju našeg prijateljstva i sve bogatijom saradnjom sa Gradom Nišom", naveo je ambasador Li.

Podsetio je i na posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Srbiji u maju ove godine, te dodao da je upravo prilikom te posete shvatio da dve zemlje realizuju sve više zajedničkih projekata.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je da je projekat izgradnje aerodroma "Konstantin Veliki" jedan od najvećih i najvažnijih državnih projekata u tom gradu.

"Niš, grad koji je oduvek bio kapija istoka i zapada, ima vazdušnu luku koja može da ga spoji sa bilo kojom tačkom na svetu. Sada dobija aerodrom kakav postoji u svetskim metropolama. Aerodrom carskog imena vraća krunu carskom gradu", rekao je Pavlović.

Na tome, dodao je, Niš veliku zahvalnost duguje državi, predsedniku Aleksandru Vučiću, resornom ministru Goranu Vesiću i kineskom "Šandongu".

"Ogromna su ulaganja u aerodrom, koja prevazilaze mogućnosti grada Niša, a bez pravih prijatelja nema ni prave budućnosti. Zahvaljujući svima vama, danas stvaramo nove simbole modernog Niša", rekao je gradonačelnik Pavlović.



Autor: Dalibor Stankov