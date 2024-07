Brojne policijske snage na terenu nakon ubistva žene i ćerki poznatog novinara: Traži se osumnjičeni sa samostrelom

Brojne policijske snage petražuju okolinu mesta zločina gde se desilo ubistvo supruge i dve ćerke poznatog novinara BBC-a Džona Hanta, za koje je osumnjičen Kajl Kliford, javlja BBC.

Ubijene su Kerol Hant (61) I njene ćerke Luiz (25) i Hana (28). Par takođe ima treću ćerku.

Vlasti su ranije upozorile da je Kliford možda naoružan samostrelom. Naoružani policajci i osoblje hitne pomoći stigli su u velikom broju na groblje blizu kuće koja je pretražena u Enfildu.

Groblje Lavender Hil je zatvoreno, a vazdušna hitna pomoć je viđena u blizini.

Groblje se nalazi na samoj severnoj ivici Londona, gde polja odvajaju kuće od autoputa M25.

Stanovnici su rekli da je policija prethodno posetila jednu kuću blizu Lavender Hil u Enfildu.

