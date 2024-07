"Dame i gospodo, predsednik Putin' Šok na samitu NATO: Bajden Zelenskog najavio imenom predsednika Rusije (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden u četvrtak je pogrešno nazvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog "predsednikom Putinom" pre nego što se ispravio na samitu NATO-a u Vašingtonu.

- A sada želim da predam reč predsedniku Ukrajine, koji ima hrabrosti koliko i odlučnosti, dame i gospodo, predsednik Putin - rekao je Bajden, misleći na Zelenskog, pre nego što se ispravio.

- On će pobediti predsednika Putina, ovo je predsednik Zelenski. Toliko sam fokusiran na to da pobedim Putina - rekao je Bajden ispravljajući se.

Svi u prostoriji na samitu su zastali kada je Bajden pogrešno identifikovao Zelenskog kao Putina.

🇺🇸🇺🇦 'And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen, President Putin.'



