JEZIV DETALJ! Pogledajte šta radi ova žena dok pucaju na Trampa: Sedela je iza njega, apeluju da se HITNO pronađe! (VIDEO)

Žena koja je sedela iza Donalda Trampa kada je preživeo pokušaj ubistva izazvala je sumnju zbog svog čudnog ponašanja.

Snimak na kojem se vidi kako neidentifikovana žena – koja nosi naočare za sunce, belu bluzu i crni šešir – vadi svoj telefon kad se oglasila pucnjava na mitingu u Pensilvaniji u subotu, postala je viralna.

Ona je to učinila dok su se svi ostali - uključujući Trampa – bacili na zemlju, u strahu za svoje živote.

Slike su dolile ulje na neke od ludih teorija zavere koje su objavljene nakon subotnje pucnjave u kojoj je Tomas Metju Kruks (20) pogodio Trampa u uvo.



Tramp se, čini se, pomerio u poslednjem trenutku i to mu je možda spaslo život. Jedan post na X, u kojem se od ljudi traži da "obrate veliku pažnju" na ženu, pregledan je više od 19 miliona puta.

Još jedan viralni post glasi: „Odjekuju pucnji i njen prvi instinkt je da veoma, veoma mirno izvadi telefon i snimi ceo spektakl. Da li vam se to čini kao normalno ponašanje?'

Neki korisnici društvenih mreža su čak izneli teoriju da je žena „klimnula” pre nego što je odjeknuo prvi pucanj – pri čemu je jedan otišao toliko daleko da je tvrdio da je žena „saučesnik”, uprkos tome što nije ponudio nikakve dokaze koji bi podržali divlje tvrdnje.

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious. Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA

Drugi su, međutim, tvrdili da je mirno držanje žene posledica masovnih pucnjava koje su tako česte u Americi.

Jedan korisnik društvenih medija je rekao: „Jesmo li ovoliko otupeli na nasilje u Americi? Gledajte ženu u belom sa crnim kačketom odmah iza Trampa. Umesto da se skloni ili – ne znam – zaštiti dete iza sebe – ona vadi telefon i počinje da snima.“

Pokušaj ubistva bivšeg predsednika izazvao je ogromno more tvrdnji - neke neobične - koje odražavaju zastrašujuću neizvesnost oko napada, kao i grozničavu, polarizovanu političku klimu Amerike.

Da su takve divlje spekulacije eksplodirale dok su se Amerikanci okretali internetu za vesti o pucnjavi, najnoviji je znak kako su se društveni mediji pojavili kao dominantan izvor informacija - i dezinformacija - za mnoge, i doprinos nepoverenju i turbulencijama u američkoj politici.

Pominjanja Trampa na društvenim mrežama bila su do 17 puta veća od proseka u satima nakon pucnjave, prema PeakMetrics, firmi koja prati onlajn narative.

Mnoga od tih pominjanja bili su izrazi simpatija prema Trampu ili pozivi na jedinstvo.

Ali mnogi drugi su iznosili neosnovane, fantastične tvrdnje.

Mnoge od tvrdnji pokušavale su da okrive samog Trampa ili njegovog demokratskog protivnika, predsednika Džoa Bajdena, za napad.

Neki glasovi na levici brzo su proglasili pucnjavu kao „mahanje lažnom zastavom“ koju je izmislio Tramp; dok su neke Trampove pristalice sugerisale da Tajna služba namerno nije uspela da na vreme zaštiti Trampa po naređenju Bele kuće.

Neki smatraju da je napadač imao pomoć.

Autor: Dubravka Bošković