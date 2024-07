Snimak slučajno dospeo u javnost: Evo o čemu su razgovarali Kenedi Mlađi i Tramp posle pokušaja atentata (VIDEO)

Kandidat za predsednika SAD Robert Kenedi Mlađi obavio je razgovor s bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom nakon atentata, a snimak razgovora je slučajno objavljen na društvenim mrežama.

U razgovoru se čuje kako Tramp detaljno objašnjava kako ga je pogodio metak, ali i prepričava šta je pričao s Bajdenom.

- Nazvao me i ja sam mu rekao da sam tada gledao u grafikon. Nisam mu rekao da je na grafikonu bila imigracija pod njegovom administracijom. Samo sam se okrenuo prema grafikonu i nešto me pogodilo, kao najveći komarac na svetu - kazao je Tramp.

NEW: Robert F. Kennedy Jr. apologizes after footage was released of his conversation with Donald Trump.



In the footage, Trump described how the bullet felt ripping through his ear and talked about his call with Biden.



“I just turned my head to show the chart And something… pic.twitter.com/jRugGele22