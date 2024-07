Užas na festivalu u Kentu: Tinejdžerka umrla nakon što se PREDOZIRALA EKSTAZIJEM, drugi tinejdžer završio u komi

Emili Stouks (17) umrla je na festivalu u britanskom Kentu, a sumnja se da se predozirala od ekstazija. Još 21 tinejdžer je takođe odveden u bolnicu sa simptomima povezanim sa drogom.

Otkriveno je da je 17-godišnjakinja umrla od sumnje na predoziranje od droge MDMA, a 21 drugi tinejdžer je prebačen u bolnicu sa simptomima povezanim sa drogom nakon dnevnog festivala u Margateu, piše "Dejli mejl".

Zabavni park Dreamland u Kentu se suočava sa revizijom licenciranja nakon festivala dram-en-bejs (drum and bass) muzike u junu.

Policija je 29. juna proglasila veliki incident zbog svirke benda "Zabrinuto za Henrija" nakon što je nekoliko mladih ljudi mlađih od 18 godina odvedeno u bolnicu, od kojih je najmlađi imao 15 godina, navodi se u prijavi.

Kent Police declared a major incident at a drum and bass event at Dreamland, Margate, during which a teenager died and 21 others were taken to hospital, papers have shown.



Tap below to read more: https://t.co/g8WWDdmo3U