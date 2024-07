Trampov potez ostavio Ameriku u suzama! Pogledajte kako se oprostio od vatrogasca koji je izgubio život tokom pokušaja atentata na njega

Donald Tramp, od sinoć i zvanično kanidat Republikanske pratije za predsednika SAD, na poseban način oprostio se od vatrogasca Korija Komperatorea koji je izgubio život tokom pokušaja atentata na njega.

On je noćas zvanično prihvatio nominaciju za kandidata na predsedničkim izborima, ističući da se kandiduje da bude predsednik čitave Amerike, a ne samo polovine zemlje.

Tramp, koji je nosio veliki beli zavoj na desnom uhu, poljubio je šlem vatrogasca Korija Komperatorea, koji je ubijen tokom atentata. Komperatore je bio jedan od 10.000 osoba na Trampovom skupu u Batleru.

On je pozdravio i svoje pristalice koji su bili očevici atentata na njega i zatražio minut ćutanja u znak sećanja na poginulog bivšeg vatrogasca Korija Komperatorea.

Republikanska partija saopštila je da je preuzela brigu o porodici tragično stradalog vatrogasca.

