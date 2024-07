Bolna scena tokom atentata na Trampa! Objava ćerke vatrogasca koji je ubijen štiteći porodicu tera suze na oči!

Kori Komperatore, vatrogasni komandir, žrtvovao je svoj život da bi spasao svoju porodicu tokom atentata na Donalda Trampa u gradu Batleru. Njegova ćerka, Alison Komperatore, podelila je srceparajuću priču o njegovoj hrabrosti i ljubavi.

- Juče je vreme stalo. Kada je ponovo počelo, moja porodica i ja smo počeli da živimo noćnu moru u stvarnosti - započela je Alison svoju emotivnu objavu.

Dan koji je trebao biti ispunjen radošću i uzbuđenjem, pretvorio se u najtraumatičnije iskustvo koje neko može zamisliti. Alison opisuje kako je njen otac, Kori, koji je ceo život bio heroj kao otac, suprug i vatrogasni komandir, umro kao pravi heroj, štiteći svoje najmilije.

- Mediji neće reći kakav je heroj bio. Neće reći koliko brzo je bacio moju mamu i mene na zemlju. Neće reći da je svojim telom štitio moje od metka - nastavila je Alison.

Kori Komperatore bio je čovek posvećen svojoj porodici i zajednici. Bio je vernik, koji je voleo Isusa i brinuo o svojoj crkvi i njenim članovima kao o porodici. Njegova hrabrost tog tragičnog dana pokazala je dubinu njegove ljubavi prema porodici.

- Moj tata je bio najbolji tata na svetu. Moja sestra i ja nikada nismo bile u potrebi za bilo čim. Uvek je bio tu za nas, uvek je imao odgovor, ili bi našao način da ga nađe. Njegova sposobnost da razgovara i stvori prijateljstva sa bilo kim bila je izuzetna, i uživao je u svakom trenutku toga - seća se Alison.

Kori je živeo kao heroj i umro je kao heroj, štiteći svoju porodicu od smrtonosne pretnje. Njegova žrtva nije samo spasila živote njegove žene i ćerke, već je i ostavila neizbrisiv trag hrabrosti i ljubavi.

