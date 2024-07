Haos kod Marmarisa! Izgorela jahta prepuna turista, oni se spasavali skakanjem u more

Nedaleko od obale Marmarisa u Turskoj izbegnuta je tragedija kada je izbio požar na brodu prepunom turista!

Kako je prenela agencija Nexta, na jahti se nalazilo više od sto turista u trenutku izbijanja požara.

Većina turista se spasila skakanjem u vodu, a neki su prešli na obližnje čamce koji su pritkeli u pomoć.

Yacht carrying tourists caught fire in Marmaris, Turkey



There were 110 people on board. Some people jumped into the water, while others ran to the other boats. The yacht sank. pic.twitter.com/SDB35LYf5a