Beba spasena iz stomak UBIJENE TRUDNICE! Lekarska intervencija u Gazi ravna čudu (VIDEO)

Lekari su spasili bebu Palestinke koja je bila u podmakloj fazi trudnoće, a ubijena je u izraelskom napadu u Pojasu Gaze, objavili su palestinski mediji.

Palestinska novinska agencija VAFA objavila je u subotu, pozivajući se na bolnicu al-Avda u Nueseriatu, da je dete rođeno u hitnoj operaciji.

Doctors at Al-Awda Hospital managed to save a little baby from his mother's womb after she was killed by the Israeli occupation in Nuseirat camp yesterday. pic.twitter.com/SP5WMVFzSX