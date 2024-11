Čudo u Španiji: Žena spasena iz vozila u kojem je zbog poplava bila zaglavljena tri dana

Pripadnici Civilne zaštite u španskom regionu Valensija spasili su ženu koja je zbog poplava tri dana bila zaglavljena u automobilu pored tela svoje snaje, koja je preminula nešto ranije.

Nakon akcije spasavanja, žena je prebačena u obližnju bolnicu, prenosi Evropa pres. Prema izveštajima lokalnih medija, do spasavanja je došlo dok je Civilna zaštita uklanjala zaglavljena vozila u opštini Benetesur, kada je nekoliko pripadnika čulo pozive ove žene u pomoć.

Lokalni zvaničnici zahvalili su i volonterima koji su došli iz čitave Španije u poplavama pogođenu Valensiju i poučili da je sada ''vreme da budemo ujedinjeni''.

Woman rescued in Spain after being trapped in car for three days https://t.co/fnGk6Xs7Rr