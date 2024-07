Gori hotel u Dohi! Plamen zahvatio celu zgradu, kruže dramatični snimci sa mesta nesreće (VIDEO)

Danas je izbio požar u elitnom hotelu u Kataru, i to u glavnom gradu Dohi.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju kako plamen zahvata spoljašnji deo zgrade u glavnom gradu Katara, a na lice mesta su i vatrogasci koji gase požar.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara je u saopštenju potvrdilo da je izbio požar na spoljnoj fasadi stambene zgrade, uz napomenu da je „mesto evakuisano iz predostrožnosti“.

⚠️It was reported that a fire broke out at Umm Bab Tower in West Bay on 21 July 2024.



🚨Be cautious and stay away from the building and the surrounding area. Additionally, make sure to give way for fire trucks and first responders.



Source: ILQ Follower#Qatar #ILoveQatar… pic.twitter.com/5JMMY4jCQX