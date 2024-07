Novozelanđanka u zatvoru, jer je pregojila psa koji je uginuo: Davala mu čak 10 komada piletine na dan

Veterinar pregledao predebelog Nugija, teškog skoro 55 kilograma, kome nije mogao da čuje otkucaje srca zbog ogromne količine masti oko grudi.

Stanovnica Novog Zelanda osuđena je na kaznu zatvora zato što je prekomerno hranila svog psa koji je uginuo. Vlasnica nije ispunila fizičke, zdravstvene i bihevioralne potrebe svog kućnog ljubimca.

Prema izjavi Kraljevskog novozelandskog društva za prevenciju okrutnosti prema životinjama (SPCA), službenici su pronašli gojaznog psa Nugija nakon što je još oktobra 2021. izdat nalog za pretres kuće i imanja njegove vlasnice. Nekoliko pasa je uklonjeno sa imanja, uključujući Nugija, i odvedeno u sklonište za životinje u Oklandu.

Službenici SPCA i policija kažu da je Nugi morao da se odmori tri puta kako bi došao do daha, a prešao je samo 10 metara od kuće do automobila. Njegove noge jednostavno su se "srušile" pod težinom tela. Šokantna vest koju su inspektori i osoblje SPCA čuli od veterinara koji je pregledao Nugija otkriva da je gojazna životinja bila teška 53,7 kilograma. Veterinar kaže da nije mogao da čuje otkucaje Nugijevog srca zbog ogromne količine masti koja okružuje njegove grudi. To nisu bile jedine Nugijeve muke: pored konjuktivitisa, i njegovi nokti su bili predugački, imao je nekoliko mrlja na koži i borio se da diše i da se kreće.

Izvršni direktor SPCA Tod Vestvud kaže da je Nugi "jedna od najgojaznijih životinja" sa kojima se organizacija susrela.

"Nažalost, svakodnevno viđamo životinje koje su pothranjene, izgladnele ili neuhranjene, ali podjednako je bolno videti bespomoćnu životinju koja je ozbiljno prehranjena", rekao je Vestvud. Veterinar je zaključio da Nugi trpi "ozbiljnu dugoročnu nelagodnost i stres“ zbog dodatne težine.

Prema SPCA, Nugi je izgubio 8,9 kg dok je bio pod nadzorom SPCA, ali je, uprkos gubitku težine, iznenada uginuo usled unutrašnjeg krvarenja zbog pucanja jetre. Obdukcija psa otkrila je dalje zdravstvene komplikacije, uključujući oboljenje jetre i Kušingovu bolest.

Nugijeva vlasnica priznala je da je svom gojaznom ljubimcu, osim keksa za pse, svakog dana davala osam do 10 komada piletine. Ona tvrdi da je pas bio aktivan i da ga je šetala, čak je odlazio van imanja.

Ipak, Vestvud je smatrao da je njeno ponašanje "neprihvatljivo".

"Deo odgovornosti vlasnika psa podrazumeva da svom ljubimcu obezbedi odgovarajuću ishranu i svakodnevnu aktivnost, što ovde očigledno nije bio slučaj. Nugi je bio drastično prehranjen, a njegova vlasnica, umesto da traži pomoć ili promeni ponašanje, nastavila je da ga previše hrani sve dok nije prestao da hoda", rekao je on.

Nugijeva vlasnica osuđena je na dva meseca zatvora nakon što je priznala krivicu. Njoj je naloženo da plati odštetu i dobila je zabranu čuvanja pasa na 12 meseci.

Autor: Dalibor Stankov