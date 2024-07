ŠOK PRIZOR: Ajkula snimljena u poznatoj PRESTONIČKOJ reci - Stručnjaci OTKRILI o čemu se radi! (VIDEO)

Stručnjaci kažu da je u pitanju alkula i da se radi o vrlo ugroženoj vrsti i koja je bezopasna za ljude.

Snimci ajkule koja pliva u reci Temzi poslednjih dana izazvale su veliki šok među ljudima na društvenim mrežama.

Šarlot Veb uživala je u šetnji pored reke u Londonu kada je u vodi ugledala ajkulu. Kaže da u početku nije mogla da veruje šta vidi.

"Nisam imala pojma da ajkule plivaju u Temzi. U početku sam mislila da to nije ajkula, da je možda džak od pasulja koji pluta rekom. Moja najbolja drugarica Olivija mi je rekla da to sigurno nije ajkula, a zatim se našalila sa mnom da je u pitanju krokodil", rekla je ona.

