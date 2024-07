Gori neboder u Rusiji, vatra kulja na sve strane: Stanari preklinju za pomoć, ima MRTVIH (VIDEO)

U neboderu u gradu Uljanovsku izbio je požar, objavila je medijska služba regionalnog Ministarstva za hitne situacije.

"Prema preliminarnim informacijama, požar je na početku zahvatio tri stana na trećem spratu", stoji u saopštenju. Još uvek nema informacija o stradalima. Sve raspoložive hitne službe su izašle na teren i pomažu u evakuaciji.

Guverner Uljanovske oblasti naložio je rukovodiocima Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalnog razvoja da odmah odu na mesto događaja kako bi pružili medicinsku pomoć žrtvama i rešili pitanja finansijske pomoći za žrtve.

A powerful explosion took place in a high-rise building in the Russian city of Ulyanovsk



Three apartments in a residential building caught fire at once. Residents of the upper floors are waving their hands and asking for help from rescuers. An evacuation is underway.



According… pic.twitter.com/NNmcy6scfu