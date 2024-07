Gori naftni depo u Kurskoj oblasti! Novi ukrajinski udar dronovima unutar teritorije Rusije, eksplozije i požari (VIDEO)

Noćašnji napad dronovima na Kursku oblast u Rusiji koja se graniči s Ukrajinom izazvao je eksplozije i požare na tom području, uključujući i onaj koji je zahvatio naftni depo.

Aleksej Smirnov, guverner Kurske oblasti, saopštio je jutros da je tamošnja protivvazdušna odbrana (PVO) "pod uzbunom" zbog pretnje od napada dronovima i upozorio stanovništvo da bude "na oprezu", ali nije iznosio nikakve detalje.

Kijev indipendent navodi da za sada nema informacija o stradalima ili materijalnoj šteti.

Russian Telegram channels report a drone attack on the Polevaya oil depot in Kursk region of Russia.



The governor of Kursk region wrote that three fuel tanks caught fire.



Earlier, on February 15, 2024, the Polevaya oil depot was already attacked by drones, two tanks with diesel… pic.twitter.com/YzXQQKuIyU