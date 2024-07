'KAKO SI ISPALA TAKVA!?' Donald Tramp brutalno NAPAO Majli Sajrus pred njenim ocem! (VIDEO)

Kampanja za izbore u Americi se zahuktava i čini se da kod republikanskog kandidata Donalda Trampa i njegovog zamenika Džej Di Vensa niko nije pošteđen od napada i uvreda. Na red je došla pop pevačica Majli Sajrus.

Nakon što je kandidat Donalda Trampa za potpredsednika Džej Di Vens prvo kritikovao žene koje nisu rodile decu tako što ih je nazvao "očajnim ženama sa mačkama", a usput je predložio i da Amerikanci bez dece plaćaju veći porez, zbog čega je ušao u rat sa američkom glumačkom ikonom Dženifer Eniston, Tramp se sada ostrvio na pop pevačicu Majli Sajrus.

Tramp je tokom govora na Bitkoin samitu rekao da je sa njima i Bili Rej Sajrus, kantri muzičar i otac Majli Sajrus.

- Bili Rej Sajrus je ovde i on je sjajan čovek. On je konzervativac. Kako je njegova ćerka ispala takva, toliko liberalna? Kako se to desilo, Bili?

Donald Trump shades Miley Cyrus:



“Billy Ray Cyrus is here, and he's great. He's a conservative guy. How did he get such a liberal daughter? How did that happen, Billy?”



pic.twitter.com/y9LbShZIAW