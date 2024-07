Drama u Irskoj: Helikopter se srušio na zgradu, ima mrtvih (FOTO)

Helikopter se srušio na zgradu u irskom selu Kilucan, rekao je šef lokalne vatrogasne službe.

Radnici hitnih medicinskih službi hitno su izašli na mesto nesreće.

Irska policija saopštila je da se nesreća dogodila oko 15:30 po lokalnom vremenu.

„Prema prvim informacijama, reč o velikom broju žrtava, ali opet, u ovoj fazi ne možemo potvrditi broj“, rekao je Šef vatrogasaca Pat Hunt.

Emergency services are dealing with an helicopter crash in Killicun Ireland pic.twitter.com/ex6kgHsgb7