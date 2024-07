OVAKO JE UBIJEN LIDER HAMASA: Hanije likvidiran u Teheranu navođenom raketom koja je ispaljena iz druge zemlje

Ismail Hanije bio je deo Hamasa decenijama, a poslednjih godina vodio je političke operacije militantne grupe iz egzila, pojavljujući se kao jedan od najvidljivijih lidera grupe tokom rata sa Izraelom u Gazi.

Hamas i iranski državni mediji su u sredu objavili da je 62-godišnji Hanije ubijen u Teheranu. Hamas tvrdi da je Hanije ubijen u izraelskom “udaru” na njegov stan, dok je izraelska vojska odbila da to komentariše.

Još niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja da iza ubistva stoji Izrael, koji je prethodno obećao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra, navodi AP.

Smrt Hanijea je značajan udarac za Hamas u vreme kad tenzije skaču širom Bliskog istoka oko razornog rata u Gazi, te otvara ozbiljno pitanje o budućnosti pregovora između Izraela i Hamasa.

Kako je ubijen Hanije?

Hanije je protekle noći bio sa šefovima drugih regionalnih oružanih grupa koje podržava Iran, na ceremoniji polaganja zakletve za novog predsednika zemlje.

On je u utorak stigao u Teheran da prisustvuje inauguraciji iranskog predsednika Masuda Pezeškijana koji je ranije ovog meseca pobedio na izborima. Nekoliko sati kasnije je ubijen, a u napadu je poginuo i njegov telohranitelj.

What a 24 hours…



- Hamas top leader Ismail Haniyeh killed in Iran



- Hezbollah leader Fuad Shukr killed in Israeli airstrike in Beirut



- US airstrike kills Iranian proxy group PMU commanders in Iraq near Baghdad



- Venezuela in full uprising against Maduro pic.twitter.com/weBxgJgK45