HAMNEI PREDVODI MOLITVU Hiljade odaju počast ubijenom lideru Hamasa u Teheranu!

Hiljade ljudi okupilo se u iranskoj prestonici Teheranu, na komemoraciji ubijenom političkom lideru Hamasa Ismailu Hanijeu.

Planirano je da povorka korene od Univerziteta prema trgu Azadi, a iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei predvodi molitve za Hanijea. U zemlji je proglašena trodnevna žalost.

Kako javljaju mediji, hiljade ljudi se okupilo da slušaju

Mohamada Bagera Galibafa, predsednika iranskog parlamenta, a mnogi su viđeni kako mašu palestinskim i iranskim zastavama, kao i žutom zastavom libanske militantne grupe Hezbolah.

The public funeral ceremony begins for Martyr Ismail Haniyeh in the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/Tmz7CokqU4