Džo Bajden ima dvojnika? Ne prestaju teorije zavere da predsednik SAD-a ima dvojnika, kažu porastao za 15 centimetara (FOTO+VIDEO)

Džo ima dvojnika! Ovako glasi samo jedna u nizu teorija zavere koje su minulih dana podgrejale maštu korisnika društvenih mreža.

Vatru je, naime, "raspalio" nedavni susret predsednika SAD sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom u Vašingtonu, na kojem se Bajden, navodno, pojavio viši za čak petnaestak centimentara, iako su do sada bili slične visine. Fotografije njihovog susreta u Vašingtonu preplavile su internet i u fokus ponovo stavile šefa Bele kuće koji se pre manje od dve nedelje, pod pritiskom partijskih kolega i birača povukao iz trke za reizbor i baklju predao potpredsednici Kamali Haris.

Jedan od najpoznatijih teoretičara zavere Aleks Džons, koji je predvideo napad na Kule bliznakinje 11. septembra 2001. godine, na svom profilu na "Iksu" objavio je snimak dvojice lidera tvrdeći da na njemu nije šef Bele kuće.

Biden grew a few inches while he was missing for five days… pic.twitter.com/oLkANz941o