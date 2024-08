HAOS U VELIKOJ BRITANIJI: Protesti protiv migranata sve nasilniji, muslimani oružjem brane džamije (VIDEO)

Nasilni protesti besne širom Velike Britanije i Severne Irske dok se policija bori da zaustavi haos koji je počeo nakon brutalnog ubistva tri devojčice!

Haos je u subotu izbio na ulicama Liverpula, Mančestera, Blekpula, Bristola, Stouka, Hala, Lidsa, Belfasta...

Više desetina policajaca je povređeno dok je uhapšeno više od 90 demonstranata. Vlasti planiraju da izvedu na ulice još 4.000 policajaca jer se već danas očekuje novi talas protesta.

Na šokantnim snimcima vide se napadi desničara na migrante i sukobi sa grupama koje ih podržavaju dok policija na sve načine pokušava da rastavi zaraćene strane. Na jednom snimku se vide zapaljeni automobili i radnje na ulicama Hala i kako demonstranti kako jure jednog Azijata u automobilu razbijajući mu prozor.

NOW - Civil unrest is spreading across cities in England.pic.twitter.com/kQmgmCmWma — Disclose.tv (@disclosetv) 03. август 2024.

Na drugom snimku se vidi brutalno premlaćivanje policajca na motoru u Liverpulu dok portal Metro navodi da je u tom gradu jedan musliman izboden nožem na železničkoj stanici.

Premijer Kir Starmer obećao je nakon hitnih razgovora sa ministrima punu podršku policiji da preduzme akciju protiv ekstremista koji pokušavaju da "seju mržnju" u Velikoj Britaniji.

Vandali su tokom sukoba zapalili novu gradsku biblioteku u Liverpulu.

Muslimani su se prema navodima Dejli mejla organizovali da brane džamije. Na jednom snimku iz Stouka vidi se grupa muslimana naoružana motkama i noževima ispred lokalne džamije.

Stoke



MDL ( Muslim defence League ) are waving knifes and Machetes .. why aren’t the riot police up there arresting these THUGS



You won’t see this on the BBC pic.twitter.com/is9YAS1RjO — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) 03. август 2024.

- Ima samurajski mač - čuje se na drugom snimku žena koja snima grupu mladića za koje tvrdi da su migranti.

Za vikend je inače širom zemlje planirano više od 35 protesta pod nazivom "Dosta je bilo" uz nekoliko kontra-protesta grupa kao što su Unite Against Fascism i Stand Up to Racism.

Now, #Riots on the #Streets of Hull, #UK



The people of Great Britain have had enough of 2 tier policing and islamization.#Indians_predicted_it 15 years ago.....But we didnt use Vedic astrology.. but just #common_sense, which is not so common in west.☺️☺️ pic.twitter.com/qrLoiXOd7A — Siva Subramaniya Sharma (@Lalgudiyan) 04. август 2024.

Policija kaže da bi to mogao biti samo početak i sprema se za još više nereda u narednim danima.

Tenzije su počele, podsetimo, nakon dezinformacija da je za brutalno ubistvo tri devojčice u plesnoj školi u Sautportu prošlog ponedeljka odgovoran migrant. Vlasti su pokušale da spreče haos i saopštile da je za masakr osumnjičen Aksel Rudakubana (17) koji je rođen u Kardifu od roditelja iz Ruande.

OGLASIO SE I MASK

Američki preduzetnik Ilon Mask oglasio se nakon masovnih nemira u Velikoj Britaniji.

- Građanski rat je neizbežan - napisao je Mask komentarišući jedan od snimaka sa protesta u britanskim gradovima.

Milijarder je i ranije upozoravao da Evropu čekaju nemiri zbog aktuelne imigracione politike.

Autor: Dalibor Stankov