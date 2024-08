Američki begunac 'Đavo', koji je tražen zbog ubistva iz 2004. godine, radio kao policajac u Meksiku

Američki begunac poznatiji pod nadimkom "Đavo", koji je tražen zbog ubistva od pre dve decenije, pronađen je i uhapšen u meksiku gde je radio kao lokalni policajac!

Kako prenosi "CBS news", Antonio "El Diablo" Riano (72), uhapšen je prošlog četvrtka i optužen za ubistvo prvog stepena počinjeno u decembru 2004. On je učestvovao u pucnjavi u predgrađu Sinsinatija.

Riano je posle zločina pobegao iz države, a ubrzo i iz Sjedinjenih Država. On je usmrtio 25-godišnjeg Bendžemina Bekaru. Nalazio se na listi najtraženijih u kancelariji šerifa okruga Batler. Njemu je posvećena i jedna epizoda u hit TV emisji "Najtraženiji u Americi".

Dugo nakon što se potraga za njim ohladila "El Diablo" je pronađen skoro 4.000 kilometara dalje i to kako obavlja policijski posao.

Man wanted for 2004 murder in Butler County found working as police officer in Mexico. We ask him, "Why did you become a policeman?" His answer below...

