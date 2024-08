UŽAS U JEMENU: U velikim poplavama poginulo 57 ljudi!

Prema jemenskom društvu Crvenog polumeseca, hiljade ljudi je raseljeno zbog poplava, koje su pogodile više od 93.000 ljudi.

U velikim poplavama u Jemenu poginulo je najmanje 57 civila tokom poslednjih nekoliko dana, objavila je danas Međunarodna organizacija za migracije (IOM), javlja Anadolija.

"Poplave koje su počele krajem juna i intenzivirale se početkom avgusta odnele su najmanje 57 života i pogodile više od 34.000 porodica, a mnogi ljudi su nestali ili povređeni", navodi se u saopštenju agencije UN.

Mat Huber, vršilac dužnosti šefa misije IOM u Jemenu, kazao je da su razmere katastrofe i humanitarne potrebe "ogromne".

"Bez značajne i trajne podrške međunarodnih donatora i partnera, sposobnost da se zadovolje potrebe pogođenih će ostati ozbiljno ograničena", rekao je Huber.

