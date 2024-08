OBEĆAO RAJ, A POSLAO IH U SMRT! Vođa jedne od najvećih SEKTI u Keniji pred sudom: Među više od 400 TELA pronađena i deca! (FOTO)

Vođa kenijskog kulta, koji je navodno podstakao preko 400 sledbenika da se izgladnjuju, izjasnio se da nije kriv za ubistvo iz nehata, u jednom od najgorih slučajeva masovnih smrti povezanih sa kultom.

Samoproglašeni pastor Pol Makenzi pojavio se u ponedeljak na sudu u priobalnom gradu Mombasi zajedno sa još 94 osumnjičena.

Makenzi je uhapšen prošlog aprila nakon što je 429 tela, uključujući decu, iskopano iz grobnice u Šakaholi, udaljenoj šumi oko dva sata vožnje zapadno od Malindija. Većina tela je pokazivala znake gladi i napada.

Cult leader Paul Nthenge Mackenzie is alleged to have incited more than 400 followers to starve to death in order to "meet Jesus" in a case that provoked horror in Kenya and across the world. https://t.co/euHVHzLWCF