'Biblijska katastrofa' Kod Atine nađena prva žrtva požara - Plamenovi idu 25 METARA u visinu, evakuisana dečija bolnica (VIDEO)

Veliki šumski požari koji su se proširili po predgrađima grčke prestonice Atine odneli su prvu žrtvu.

BBC prenosi da je juče u radnji u gradu Vrisilija na severnom obodu Atine pronađeno telo, za koje se veruje da je ženska osoba.

Na hiljade stanovnika i dalje napuštaju domove dok požari nastavljaju da divljaju severno od glavnog grada Grčke, a plamenovi na pojedinim mestima dostižu i 25 metara visine.

Istorijski grad Maraton jedno je od mesta iz kojih hitne službe evakuišu stanovnike.

Premešteni su i pacijenti iz dečje bolnice i još jedne vojne zdravstvene ustanove u mestu Panteli, severno od Atine.

U selu Varnavi, 40-ak kilometara od Atine, vatra je zahvatila kuće meštana, a spaljeni su mnogi maslinjaci, saopštile su vatrogasne službe.

Dim se nadvio nad glavnim gradom Grčke i scene su apokaliptične.

Vatrogasci su evakuisali i ljude zarobljene u koloni od 20 do 25 vozila koju je zahvatio plamen dok su ljudi pokušavali da pobegnu iz ovog područja.

„Ceo naš grad je zahvaćen plamenom i prolazi kroz teška vremena", kaže Sterjos Cirkas, gradonačelnik drevnog Maratona.

Sedam hiljada ljudi iz grada premešteno je na sigurno dok se požar širi ka Atini, nešto više od 40 kilometara jugoistočno.

Najmanje dve bolnice su evakuisane u gradu, a mnoge zidane kuće su izgorele u plamenu, navodi novinska agencija AFP.

„Suočavamo se sa biblijskom katastrofom", rekao je Cirkas za grčki televizijski kanal Skaj.

Požari su izbili na 40 lokacija u Grčkoj od subote, a vatrogasci i dalje pokušavaju da ih ugase na sedam mesta.

Vatrogasna služba je radila cele noći, ali „uprkos nadljudskim naporima, vatra se brzo širila", rekao je portparol Vasilis Vatrakogijanis u ponedeljak ujutru.

Vatrogasci iz cele Grčke došli su u oblast severno od Atine da pomognu lokalnim snagama.

Nikolaos Lavranos, predsednik Panhelenske federacije vatrogasnih službi, rekao je da vatrogasci iz istočne Makedonije, Peloponeza i centralne Grčke stižu od zore, prenosi list To Vima.

