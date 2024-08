Analiza prvih 900 dana agresije na Ukrajinu – borbe prenete na rusku teritoriju

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, objavila je autorski tekst i prvih 900 dana agresije na Ukrajinu koji prenosimo u celosti:

Agresija Rusije na Ukrajinu ušla je tačno 11. avgusta u 900. dan, dok još traju započete borbe na ruskoj teritoriji upadom Ukrajinskih snaga u Kursku oblast. Po prvi put nakon Drugog svetskog rata se dešava da je neka strana vojska ušla na teritoriju Rusije.

Umesto obećanog plana „u Kijeva za tri dana“, ruske trupe su 10. avgusta bezuspešno pokušavale da istisnu neprijatelja sa teritorije Kurske i Brjanske oblasti. Zbog navodno povećanja nivoa sabotaža i terorističkih pretnji iz Ukrajine, u Rusiji je proglašen režim protiv terorističkih operacija.

Putin je nakon terorističkog napada u Crocus City Hall-u obećao da će ubijati teroriste čak i ,, u toaletu,, a umesto toga ponovo se sakrio u svoj bunker, poznatiji kao Kremlj. Prisetimo se ovde da je za 900 dana počela i završena opsada Lenjingrada( današnji Sankt Petersbrug).Poređenja radi, tokom 900 dana Velikog otadžbinskog rata Staljin je pobedio Nemce kod Moskve, prešao Dnjepar i zauzeo Kijev, a za 900 dana Putinove specijalne vojne operacije, Putin je prvi put posle 80 godina doneo rat na rusku teritoriju! 900. dana rata neprijatelj Rusije napreduje u pravcu Kursk , a da li će na 1900 dan ići pravo u Moskvu? Jer ako je verovati ruskim izvorima od 8.avgusta, ukrajinske snage su upale na teritoriju Rusije sa čak 12 specijalnih brigada, jedinica i snaga, što bi po proračunima sa istim mogli vrlo brzo napredovati ka Moskvi. Nije baš ni tačno reći „900 dana od početka specijalne vojne operacije“, već „prvih 900 dana od početka Ukrajinskog upada na ruske teritorije i zauzimanje istih“. Za prvih dvanaest do trinaest sati, ukrajinska vojska zauzela je ruske teritorije, koliko ruske vojne vojne snage nisu ni za dva meseca borbi na čitavoj ukrajinskoj teritoriji. Ovim tempom rat će trajati deset ili dvadeset godina sa vrlo nejasnim perspektivama za Rusiju. Zašto Putin na očigled svih ne želi da poseti, kao Kutuzov i Suvorov, Kursku oblast na prvoj liniji fronta? Smešno je, čak sam i zaboravila kada je Putin poslednji put posetio ove krajeve, zbog toga nije ni čudno što se oglasio tek nakon dan i po, i kada su već napredovanja bila na 35km u dubinu Kurske oblasti. Naizgled, veoma zbunjen, a istovremeno i nezainteresovan za svoje građane. Kratko zadržavajući se na ovoj temi na sastanku saveta za nacionalnu bezbednost, mogli smo čuti izlaganje Valerija Gerasimova, koji ga je još 6.avgusta uveravao kako se ništa ozbiljno ne dešava na tom pravci i da je neprijatelj vraćen tamo odakle je i napao. Na zvaničnom kanalu Telegrama Ministarstva Odbrane Rusije, mogle su se pročitati iste informacije, koje su nakon uspešnog prodara ukrajinskih snaga i obraćanja gradonačelnika Kurska Alekseja Smirnova o situaciji, ipak uklonili ove lažne vesti. Nakon izlaganja o trenutkoj situaciji Putin je naložio potpredsedniku vlade Manturovu da organizuje pomoć ugroženom stanovništvu,nakon čega je prešao na druge teme. Prema poslednjim podacima od 11.avgusta, evakuaciju u Kurskoj oblasti zatražilo je 76.000 stanovnika, a evakuisanje je nešto više od 12.000. Ovakvu reakciju Putina, smo mogli primetiti do sada već bezbroj puta: kada su Ukrajinske snage stigle dronovima do najelitnijeg dela Moskve, uništavanju i oštećenju Crnomorske flote, avijacije, terorističkog napada u Crocus City Hall-u, nereda u Mahačkali , i najpoznatijeg događaja marša pravda na Moskvu Evgenija Prigožina. Situacija u Kurskoj oblasti, kao i teroristički napad u Moskvi nam je pokazao koliko državni vrh je spreman da sopstevim građanima plasira dezinformacije. U ovom slučaju im nisu pomogli ni Tik-tok ratnici Ahmata, koji su brže bolje pobegli , a bilo ih je negde između 100 -120 osoba.

Sergej Šojgu je obećao da će zauzeti Kijev za tri dana, ofanziva i plan su mu propali , a rezultat je takav da je uvukao Rusiju u dugotrajni, iscrpljujući i skup rat, on je dobio novu dužnost i otišao na unapređenje. Dok Evgenij Prigožin, koji je u suštini spasio zapadni vojni okrug je likvidiran! Kada Putin iz dana u dan ponavlja da „sve ide po planu“, nijednom nije pojasnio stanovništvu na koliki je rok taj plan na tri meseca, 900 dana ili deset godina.

Prateći liniju fronta tokom svih dana rata , od dosadašnjih 900 dana Putinove takozvane specijalne operacije, front se primetno pomerao samo prvih 90 dana od februara 2022. godine. Sada imamo pozicijski rat, sličan Prvom svetskom ratu. Ne može se pobediti, samo se mogu iscrpiti svi postejećiresurse. Problem leži i u tome da rukovodstvo Rusije ne želi da zaustavi ovaj rat isključivo zbog sopstvenog imidža individualaca koja su rešila da ovaj rat i vode. Na početku agresije Rusije na Ukrajinu pre 900 dana, Putin je nazvao svoj cilj „zaštita ljudi“, ali zašto onda sada vlasti efektivno ne evakuišu i štite ljude iz Kurske oblasti? Zašto je sva Putinova pomoć žrtvama ograničena? Oružane snage Ukrajine se nalaze trenutno u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti – da li i ovo taj specijalni i tajni njegov plan? Da ratuje se na ruskoj teritoriji na 900. dan, prvi put posle 80 godina. Da li su Šojgu i Gerasimov planirali i ove operacije? Već 900. dana svima je očigledno da ništa kod njih ne ide po planu sem širenja lažnih vesti i dezinfomacija kako za lokalno, tako i svetsko stanovništvo. Putin je pre 900 dana govorio o zaštiti DNR i LNR, a umesto toga dobio je borbe na sopstvenoj ruskoj teritoriji u čitavom Kursku.

Okrugli datum bi mogao biti dobar razlog da se započnu pregovori o primirju, ali Putin će i ovo ignorisati svakako. Ne odustaje od svakodnevnog granatiranja Ukrajinskih gradova. Dok Ukrajinski narod trpi posledice od rata, u Rusiji se svakodnevno održavaju koncerti povod dana porodice, dece, žena, pripadnika vojske, službi i specijalnih jedinica, umesto da se planiraju mirovni pregovori za novembar mesec. Zaključak jeste, mir će doći, samo je pitanje sa koliko žrtava i izbeglica pretežno ukrajinskih, a sada već očigledno i veliki broj ruskih.



