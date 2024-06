RUSIJA JE SPREMNA ZA PREGOVORE? Šahrimanjan Obradović za Pink analizirali situaciju u Ukrajini - za nju su od ključne važnosti reči OVOG ČOVEKA (VIDEO)

Biljana Šahrimanjan Obradović, analitičarka Centra za stratešku analizu, ocenila govoreći o sukobu u Ukrajnini, da se najnoviji intervju predsednika Rusije Vladimira Putina može smatrati vapajem za pregovore.

Šahrimanjan Obradović navodi da NATO alijansa sa svojim saveznicima neprastano i neumorno pomaže Ukrajini.

- To je jedan od najvažnijih faktora. Važan je i intervju Džo Bajdena, koji je rekao da mir u Ukrajini donosi pobedu i da Rusiji više nikada ne padne na pamet da napadne ukrajinsku teritoriju. To znači da egzistencija Evrope zavisi od toga koliko ćemo pomagati Ukrajini - rekla je Šahrimanjanin Obradović.

Ona je gostujući u Jutru sa dušom kod Jovane Jeremić je ocenila da Rusija vapi za stranim investicijama, jer nema dovoljno novca.

- Rat je stigao na teritoriju Rusije i sada Putin građanima mora da objasni šta se dešava - rekla je Šahrimanjanin Obradović i istakla da je pitanje gde će Putin postaviti oružje da bi gađao SAD.

Ona je mišljenja da je ovo bio Putinov vapaj za pregovorima.

Jovan Babić iz Centra za stratešku analizu je ukazao da se na svakih mesec dana Putin i Medvedev smenjuju sa pretnjama da će upotrebiti nuklearno oružje.

- Međutim, mislim da se to neće desiti jer bi to dovelo do eskalacije sukoba. U tom slučaju Ukrajina bi mogla da premesti svoje nuklearno oružje na teritoriju Ukrajine i da napadne Rusiju - ocenio je Babić.

Autor: