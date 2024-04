Šahrimanjan: Predsednik Srbije još jednom je pokazao šta znači biti uz državu i svoj narod i boriti se!

komentarišući odlaganje sednice na kojoj je tema trebala da bude rezolucija o Srebrenici, Biljana Šahrimanjan, analitičarka Centra za stratešku analizu, rekla da rekla je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je očigledno da se svet nije ujedinjio protiv nas, kao i da ovakve rezolucije nisu ni prve ni poslednje koje će biti u UN.

- Nekako je došlo, sa svim ovim dešavanjima u Evropi i na tlu Afrike, do toga da neke stare teme ponovo dođu na dnevni red. Nije to upiranje prstom u Srbiju i njen narod, nego isključivo da se pokaže da ne može ni jedan ratni zločin ili genocid da prođe nekažnjeno i da će ceo svet da sazna za to – rekla je Šahrimanjan.

Kako kaže, ono što je za nas važno, jeste da oni koji su optuženi za Srebrenicu, da je međunardni sud pravde doneo presudu još 2007. godine na individualnoj osnovi.

- Te rezolucije po meni služe za sve ono što će da dolazi negde u budućnosti kao nauk svima i svakome ko pokušava da izvršava ratne zločine na teritoriji Evrope – rekla je Šahrimanjan.

Dodaje da ne smatra da je usmereno ka Srbiji i srpskom narodu, ali dodaje, da je predsednik Srbije još jednom pokazao šta znači biti uz državu i svoj narod i boriti se.

- Možemo da vidimo koliko je to neiscrpna borba i koliko konstantno moramo da se borimo sa vetrenjačama i po svakoj prilici nama to itekako ide od ruke – rekla je Šahrimanjan.

Ona ističe da je jako važno što ova rezolucija neće ni na koji način da ugrozi životni standard građana Srbije, da će investicije i dalje nastaviti da dolaze, da će strane kampanje i te zemlje koje budu glasale za rezoluciju i dalje otvarati nova radna mesta i da neće uticati na normalan tok života naših građana.

Analitičar Zoran Milosavljević, rekao je da po definiciji genocida, ovde nema elemenata za isti.

- Na neki način, u određenom trenutku, oni su smatrali da će imati legitimitet svih da sprovedu rezoluciju koja je toliko opasna i zamisao, a da ne govorim ako se sprovede. Svi stručnjaci, ljudi koji su se do sada bavili genocidom, potrli bi se, njihov rad i stručnost – rekao je Milosavljević.

Kako kaže, sve što su ti ljudi radili decenijama palo bi u vodu. Dodaje da je jako bitan i značaj koji bi takva rezolucija imala po stabilnost u regionu.

- Sama zamisao je bila greška u koracima, iako su nešto pokušali da sprovedu u sopstvenom cilju i smatram da će to jako teško biti da se donese. Ali ako se nešto donese, biće još teža situacija za njih, jer postoji bumerang efekat, koji itekako može da se vrati – rekao je Milosavljević.

Ističe da su ušli u jednu opasnu zonu iz koje mislim da sada pokušavaju da se izvuku.

