IZGORELA JAHTA MILIONERA: Morska lepotica od 16 MILIONA EVRA zapalila se kod Sardinije! Vlasnik s porodicom spasen (VIDEO)

Jahta u vlasništvu turskog milionera potonula je nakon što se zapalio motor, dok je brod plovio u blizini plaže Lido del Sole kod Olbije na Sardiniji.

Vlasnik jahte "Atina" je suosnivač turske dostavljačke kompanije Getir, Serkan Borancili. U trenutku požara i on je bio na brodu sa porodicom. Ukupno je osam osoba bilo na jahti u trenutku izbijanja požara. Jahtu je koristilo 15 osoba, a osam je otišlo s broda pre nego što je izbio požar, dok je ostalih osam uspešno evakuisano. Niko nije povređen.

Yacht of Serkan Borancili, founder of Turkish company Getir, catches fire in Italy, according to reports pic.twitter.com/xIdUToEeGg