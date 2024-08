DRON OTKRIO UZROK VELIKOG POŽARA U GRČKOJ: Za vatrenu stihiju u Atici kriv KRATAK SPOJ U STRUJNIM KABLOVIMA?! (VIDEO)

Istraga o uzrocima požara koji je pre tri dana izbio u Atini još uvek je u toku, ali prema informacijama Vatrogasne službe uzrok požara je najverovatnije kratak spoj u električnoj mreži.

Ministar civilne zaštite Vasilis Kikilijas objavio je na društvenoj mreži X (Twitter) snimak koji su snimili dronovi i na kome se vidi kako bespilotna letelica Parnita otkriva početak požara u Varnavasu u 15.02 časova, kao i helikopter koji četiri minuta kasnije stiže na lice mesta.

Od izbijanja požara iseljeno je 150 stanovnika Atine koji su morali da se evakuišu, i kojima su tu obezbeđeni hrana, voda i prostori za odmor, kao i zdravstvena zaštita. Istovremeno, 35 pacijenata, starosti od 25 do 93 godine, iz neuropsihijatrijske bolnice sa sedištem u Penteliju, privremeno je prebačeno u objekte Olimpijskog stadiona, odakle su odvedeni u hotel u Atini.

U požaru je stradala jedna ženska osoba, čije ugljenisano telo je pronađeno u prodavnici u predgrađu Atine Patimu Halandriou.

Kada je reč o trenutnoj situaciji, portparol vatrogasne brigade Vasilis Vatragokijanis rekao je da u široj okolini Atine nema aktivnih šumskih požara ali da su ekipe i dalje na oprezu.

Wildfire damage in Greece has been captured by drone as fatal fires spread in Athens and nearby areas.



