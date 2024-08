Doneta presuda za učiteljicu koja je napastvovala učenika: Držala mu časove matematike, pa ga iskoristila! Poznati svi detalji

Holi Rouz-Svini (37), učiteljica matematike iz Velike Britanije, osuđena je na zatvorsku kaznu od šest godina zbog s*ksualnog zlostavljanja tinejdžera.

Ova 37-godišnjakinja držala je onlajn časove matematike maloletnom učeniku, da bi u maju prošle godine njegova majka otkrila 'neprimerene' poruke kad je ušla u sinovljev Vocap (WhatsApp). Učiteljica je u tajnosti zvala dečaka u svoj dom, piše Telegraph.

Prilikom pregleda njenog laptopa pronađeni su zapisi u dnevniku u kojima je pisala detaljno o svojim odnosima s tinejdžerom.

Holly Rouse-Sweeney, 37, was just sentenced to 6 years in prison. She was tutoring a teenage boy online and then organised times to meet up with him for s3xual pleasure. pic.twitter.com/cJJe6mJoI7