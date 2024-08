Skandal na Novom Zelandu: U bombonama koje su deljene kao humanitarna pomoć pronađen metamfetamin

U bombonama koje su deljene u sklopu humanitarne pomoći na Novom Zelandu pronađena je potencijalno smrtonosna količina metamfetamina, saopštila je policija.

Jedno dete, tinejdžer i radnik humanitarne pomoći su hospitalizovani pošto su pojeli bombone.

Iako niko nije u ozbiljnom stanju, policija je pokrenula istragu i pokušava da utvrdi identitet 400 ljudi koji su dobili bombone u sklopu humanitarne pomoći.

"Pokušavamo da ih nađemo što pre", kaže inspektor Glen Boldvin i dodaje da je do sada pronađeno 16 bombona.

Policija sumnja da je droga bila upakovana pod maskom brenda "Rinda" i da su je tu sakrili narko-trafikanti. Bombone su verovatno bile donirane humanitarnoj organizaciji iz Ouklenda koja ih je dalje delila korisnicima u sklopu banke hrane.

"Uvoz droge je kompleksan i kriminalne grupe koriste razne načine i tehnike da izbegnu policiju, ne samo na Novom Zelandu nego svuda u svetu", kaže Boldvin

Jedno dete i tinejdžer su hospitalizovani nakon što su probali i ispljunuli bombonu i oboje su u dobrom stanju, dodaje Boldvin. Humanitarni radnik je lečen od simptoma svojstvenih konzumaciji metamfetamina, ali je takođe otpušten iz bolnice.

Fondacija za droge Novog Zelanda saopštila je da je u bomboni bele boje umotanoj u žuti papir pronađen metamfetamin, preneo je Glas Amerike.

Portparolka fondacije Sara Helm kaže da je bombona slatka i da sadrži 3 grama meta - što je nekoliko stotina puta više od uobičajene doze te droge koju uzimaju zavisnici.

Operation Tirade will investigate Rinda pineapple lollies in Auckland found to contain meth. https://t.co/N8FfTnJXhN