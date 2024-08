PUTIN GA BESNO GLEDA, A ON SKREĆE POGLED: Scena sa sastanka o Kursku otkrila ko je PAO U NEMILOST! Na pomolu nova DRAMA U KREMLJU

Kremljologija, deo političke i obaveštajne nauke koji je dostigao vrhunac u vreme Hladnog rata, uvek je poklanjala veliku pažnju rasporedu partijskih rukovodilaca na javnim skupovima.

Gde bi bio Majlenkov, a gde Gromiko, u prvom ili drugom redu, koliko daleko od glavnog partijskog sekretara pokazivalo je "ko je ko" u rasporedu snaga u Kremlju.

Ruski predsednik Vladimir Putin, kada želi da pošalje poruku javnosti, ali i svojim kolegama, organizuje uživo snimanje važnih sastanaka.

Primer za to je postrojavanje državnog vrha dva dana pre početka rata u Ukrajini, kada su svi pred kamerama morali da kažu da li su saglasni. Putin je u ponedeljak, ne u službenim prostorijama, već u svojoj vikendici u predgrađu Moskve, okupio političke, bezbednosne i vojne lidere.

Pažnju je privukao Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba, koji je sedeo na kraju, najdalje od Putina. Bilo je jasno da nije srećan, a pažnju privlači fotografija na kojoj ga Putin mrko gleda dok general skreće pogled, svestan da njegov pogled zrači besom.

Niko zato nije bio iznenađen vestima da je ruski predsednik u utorak imenovao Alekseja Djumina, svog bivšeg telohranitelja, za komandanta operacije oslobađanja Kurske oblasti. Djumin postepeno napreduje unutar sistema, sada je na čelu Državnog saveta i igrao je važnu ulogu u pregovorima koji su okončali pobunu plaćeničke grupe Vagner u junu 2023.

