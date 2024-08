Užas u Teksasu: Otac priznao da je bebi dao da pije benzin kako bi je ubio! Svi u šoku (FOTO)

Dvadestčetvorogodišnji otac iz Pariza u Teksasu uhapšen je tokom vikenda nakon što je priznao da je svojoj četvorormesečnoj ćerki dao benzin da pije, saopštila je policija.

Fox 4 javlja da je policiju pozvala majka bebe.

"Osoba je predala dete policajcima i rekla da je detetov otac zapravo dao bebi benzin da pije", rekao je kapetan pariske policije Teri Bul. "Dete je disalo. Dete je bilo budno i plakalo."

Policija navodi da je Bridžmon biološki otac bebe, ali ne živi sa detetom i njenom majkom.

Prema policijskim navodima, Bridžmon je bio u kući kada je policija stigla i kratko je pokušao da pobegne pre nego što se predao i priznao zločin.

"Otkriveno je da je ovaj čovek, zapravo, dao svojoj bebi benzin s namerom da joj naudi", rekao je Bul. "Razlog zbog kog smo mogli da ga odmah uhapsimo je njegovo priznanje."

Policija ne želi da otkriva šta veruje da je motiv Bridžmona.

Međutim, majka deteta — koja je želela da ostane anonimna — rekla je za Fox 4 da je razlog možda to što ona ne želi da ima vezu s njim. Ipak, majka je dozvoljavala Bridžmonu da slobodno posećuje njihovu bebu.

"To je zastrašujuće", rekla je. "Ne verujem da ću ikada više moći da verujem nekome kada su u pitanju moja deca."

